20-летний южноуралец получил 12 лет за поджог вышки сотовой связи

В Челябинске вынесен приговор по уголовному делу о диверсии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, областной суд признал 20-летнего местного жителя виновным в диверсии, совершенной группой лиц по предварительному сговору.

Сам инцидент произошел в мае 2024 года в Челябинске. Тогда молодой человек с вместе с пожилым южноуральцем (мужчина скончался во время расследования) пробрались, взломав навесной замок, в помещение базовой станции сотовой связи и подожгли климатический шкаф с помощью бензина.

Процесс горения оборудования челябинец снял на видео и отправил запись заказчику в качестве видеоотчета о совершении диверсии.

Задержавшим его силовикам молодой человек признался, что пошел на преступление из-за денег, получив за диверсию криптовалюту – после конвертации 21 тысяча 650 рублей.

Ущерб от поджога превысил 660 тысяч рублей. Его южноуралец возместил добровольно.

Суд приговорил диверсанта к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания первых 3 лет в тюрьме, затем в исправительной колонии строгого режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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