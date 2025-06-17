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Вторник, 17 июня 2025, 14:56 мск

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Челябинского подростка оштрафовали за неуместные рисунки

Граффитиста-вандала, разрисовывавшего арт-объекты в Челябинскке, оштрафовали.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», отакое решение приняла комиссия по делам несовершеннолетних, проходившая сегодня, 17 июня, в открытом формате.

Напомним, подростка полиция задержала на прошлой неделе. Найти его помогли камеры видеонаблюдения.

В начале мая в центре Челябинска появилось несколько новых арт-объектов, созданных в рамках проекта «Город в красках». Уже через день одна из будок, преображенная силами челябинских художников, была испорчена. Рисунок восстановили, но акты вандализма продолжились – непотребные надписи появлялись и закрашивались несколько раз. Более того, характерные метки, оставленные на арт-объекте, зафиксированы и на фасадах других зданий в городе.

За повторное рисование в неположенном месте подростка оштрафовали на 5 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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