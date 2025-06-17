В Челябинске двухлетний ребенок выпал из окна седьмого этажа

Ребенок выпал из окна многоэтажки в Калининском районе Челябинска.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вечером понедельника, 16 июня, на северо-западе областного центра.
Двухлетний мальчик выпал из окна второго этажа многоквартирного дома на улице Братьев Кашириных.
Известно, что ребенок находился под присмотром бабушки. Женщина отвлеклась, и малыш, забравшись на подоконник, облокотился на москитную сетку. Хрупкая конструкция не выдержала.
Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии. За его жизнь борются врачи.
Челябинск, Виктор Елисеев
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