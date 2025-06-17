Челябинская область на пороге кризиса перепроизводства новостроек

Южноуральские застройщики не смогли продать почти 80% построенного жилья.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , Челябинская область вошла в число регионов с высокой вероятностью кризиса перепроизводства новостроек. Соответствующий рейтинг опубликовал Единый портал застройщиков.

В число субъектов РФ с минимальным риском наступления кризиса перепроизодства новостроек вошел лишь один регион – Вологодская область. В шести субъектах России, в том числе в Москве, вероятность кризиса оценивается как низкая. В пяти регионах она признана высокой.

В последнюю группу регионов попали Орловская, Пензенская, Челябинская области, Красноярский край и Карачаево-Черкессия.

При составлении рейтинга учитывались соотношение темпов продаж (за III квартал 2024 года – I квартал 2025 года) и вывода новых проектов (за февраль – апрель 2025 года), нормативной и фактической распроданности новостроек (на апрель 2025), а также динамика средневзвешенной цены продаж 1 квадратного метра в новых домах (за февраль-апрель 2025 года).

В Челябинской области, по данным составителей рейтинга, фактическая распроданность новостроек составила лишь 20,7%, а цена квадратного метра выросла на символьческие 0,3%.

В результате регион набрал наименьшее количество баллов по методологии ЕРЗ.РФ – минус 7, и вместе с Красноярским краем и Карачаево-Черкессией (набравшими аналогичное количество баллов) замыкает рейтинг.

Челябинск, Виктор Елисеев

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