Экс-собственники «Макфы» не смогли оспорить решение о взыскании с них денег, полученных за 20 с лишним лет

Апелляционная инстанция оставила в силе решение об изъятии у бывших владельцев «Макфы» полученных ими дивидендов, прибыли и займов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , вчера, 16 июня, Челябинский областной суд отклонил апелляционные жалобы представителей защиты Юревичей и Белоусовых на соответствующее решение Центрального районного суда Челябинска. Об этом сообщил Игорь Трунов, один из адвокатов бывших собственников «Макфы».

Напомним, в марте 2024 года Генеральная прокуратура потребовала национализировать имущество семей Юревичей и Белоусовых, а также подконтрольных им компаний. Соответствующий иск был предъявлен Михаилу, Александру, Валерию и Наталье Юревич, а также АО «Макфа», АО «Новая пятилетка», АО «Первый хлебокомбинат», АО «СМАК», Вадиму и Ирине Белоусовым.

В надзорном ведомстве настаивали, что бизнес-империя, включающая более 30 предприятий, имеет коррупционное происхождение, и все ее имущество должно быть обращено в доход государства.

Главные ответчики – Михаил Юревич и Вадим Белоусов, – работая в органах госвласти, продолжали фактически владеть группой и участвовать в управлении ею, в течение многих лет нарушая установленные антикоррупционным законодательством запреты и ограничения, утверждала Генпрокуратура. При этом свое высокое положение во власти они использовали для достижения собственных бизнес-интересов, подчеркивали в ведомстве.

В ходе рассмотрения иска защита ответчиков предлагала выкупить акции АО «Макфа» за 10 миллиардов рублей (при этом часть акций должна была остаться у государства). Однако суд иск Генпрокуратуры об изъятии активов семейств Юревичей и Белоусовых удовлетворил. Подчеркнув при этом, что решение подлежит немедленному исполнению.

В мае 2024 года активы АО «Макфа» и связанных с ним компаний перевели на лицевые счета Росимущества, которое впоследствии передало их в управление «РСХБ-Финанс».

А весной нынешнего года суд обязал бывших собственников «Макфы» возместить Генпрокуратуре расходы на участие в процессе по национализации холдинга. Общая сумма судебных издержек составила 477 тысяч рублей.

Кроме того, в январе 2025-го Центральный районный суд постановил изъять у бывших владельцев компании «Макфа» дивиденды, распределенную прибыль и займы, полученные ими от холдинга с 2002 по 2024 год. Это решение и пытались оспорить их адвокаты, но безуспешно.

Представители ответчиков уже заявили, что решение областного суда будет обжаловано.

Челябинск, Виктор Елисеев

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