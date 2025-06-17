Движение трамваев к железнодорожному вокзалу в Челябинске закроют на неделю

Трамваи №№ 2, 3, 5, 7, 16 и 20 в Челябинске изменят маршруты.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с восстановительными работами в зоне остановочного пункта «Площадь Революции» закрывается движение трамваев в сторону железнодорожного вокзала.
Ограничения будут действовать с 22 часов 17 июня до 6 часов 23 июня.
Вагоны будут направлены:
№2: ЧЭМК – Кирова – Депо №1 – Горького – ЧЭМК;
№3: ЧМК – Горького – Депо №1 – Кирова – ЧМК;
№5: ЧЭМК – Горького – Депо №1 – Кирова – ЧЭМК;
№7: ЧГРЭС – Труда – К. Маркса – Депо №1;
№16: Чичерина – Кирова – Депо №1 – Горького – Чичерина;
№20: Депо №2 – Кирова – К. Маркса – ЧГРЭС.
Пассажиров просят заранее планировать свои поездки.
Челябинск, Виктор Елисеев
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