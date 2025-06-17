Движение трамваев к железнодорожному вокзалу в Челябинске закроют на неделю

Трамваи №№ 2, 3, 5, 7, 16 и 20 в Челябинске изменят маршруты.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с восстановительными работами в зоне остановочного пункта «Площадь Революции» закрывается движение трамваев в сторону железнодорожного вокзала.

Ограничения будут действовать с 22 часов 17 июня до 6 часов 23 июня.

Вагоны будут направлены:

№2: ЧЭМК – Кирова – Депо №1 – Горького – ЧЭМК;

№3: ЧМК – Горького – Депо №1 – Кирова – ЧМК;

№5: ЧЭМК – Горького – Депо №1 – Кирова – ЧЭМК;

№7: ЧГРЭС – Труда – К. Маркса – Депо №1;

№16: Чичерина – Кирова – Депо №1 – Горького – Чичерина;

№20: Депо №2 – Кирова – К. Маркса – ЧГРЭС.

Пассажиров просят заранее планировать свои поездки.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube