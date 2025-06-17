В «Тракторе» снова будет вратарь-канадец

Контракт с «Трактором» подписал Крис Дригер.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ХК «Трактор», соглашение с канадским голкипером рассчитано до конца сезона 2025/26.

Крис Дригер родился 18 мая 1994 года в Виннипеге (Канада). Профессиональную карьеру начал в Западной хоккейной лиге Канады в клубе «Трай-Сити Американс». С 2011 по 2014 годы выступал за «Калгари Хитмэн». На драфте Национальной хоккейной лиги 2012-го Дригер был выбран в третьем раунде под общим 76-м номером клубом «Оттава Сенаторз».

В НХЛ голкипер дебютировал за «Оттаву» в сезоне 2014/15, проведя один матч. Большую часть сезона выступал в Хоккейной лиге Восточного побережья (ECHL, находится на втором уровне профессиональных лиг Северной Америки) за «Эвансвиль Айсмэн». Через несколько лет права на вратаря были обменяны во «Флориду Пантерз», где в сезоне 2019/20 Крис сыграл 12 матчей, в которых отразил 93.8% бросков при коэффициенте надежности 2.05. Что, впрочем, неудивительно: в 2019 году он стал лучшим голкипером Американской хоккейной лиги (AHL) по проценту отраженных бросков.

С 2021-го являлся игроком новообразованного клуба НХЛ «Сиэтл Кракен», в системе которого выступал в течение пары лет. На чемпионате мира-2022 завоевал со сборной Канады серебряные медали, сыграв на форуме шесть матчей.

Сезон 2024/25 Дригер провел в АХЛ, выступая за «Шарлотт Чекерс» и «Манитобу Мус».

«С подписанием Криса Дригера мы закрываем обе вратарские позиции на будущий сезон. Канадец – яркий представитель своей школы, находящийся в самом расцвете карьеры голкипера. Это габаритный вратарь, прилично поигравший в НХЛ и становившийся призером чемпионата мира. Сейчас Крису нужен новый вызов, который он и получит в «Тракторе», – заявил генеральный менеджер клуба Алексей Волков.

Напомним, в сезонах 2023/24 и 2024/25 основным вратарем «черно-белых» был канадец Закари Фукале. В этом году у него закончилось действие контракта, и голкипер перешел в минское «Динамо».

Челябинск, Виктор Елисеев

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