18 июня ожидаются следующие события – Челябинск

18.06.2025, среда

09:30 Челябинск – Мероприятие, посвященное безопасности на воде для детей и их родителей «Открытый урок для школьников по безопасности на воде» (городской пляж «Новороссийский», ул. Новороссийская, 79)

10:00 Челябинск – Игра-путешествие «Чем пахнут ремесла» (библиотека №11 им. Я. Гашека, ул. Первой Пятилетки, 43а)

10:00 Челябинск – Игровая программа «Библиолето» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22) (по записи)

11:00 Челябинск – Литературная игра «Выходи, Бармалей, поскорей» (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11)

11:00 Челябинск – Игра-викторина «В стране выученных уроков» (библиотека №11 им. Я. Гашека, ул. Первой Пятилетки, 43а)

11:00 Челябинск – Встреча детского летнего клуба «РостОК»: мастер-класс «Рыбки-гармошки» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)

11:00 Челябинск – Творческая юбилейная встреча с Михаилом Рудковским (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

12:00 Челябинск – Бесплатная юридическая консультация (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

14:00 Челябинск – Встреча в летнем лагере чтения «Читун» для детей 7-11 лет (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11)

14:00 Челябинск – Познавательный час «Эта удивительная вселенная» в библиотеке «Кают-компания» (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)

14:00 Челябинск – Творческая мастерская «Волшебные пузырики» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)

14:00 Челябинск – День настольных игр «Игротека Маяка» (библиотека №16, ул. Керченская, 6)

14:00 Челябинск – Творческая мастерская «Делаем куклы своими руками» (библиотека №17, ул. Чайковского, 9а)

15:00 Челябинск – Консультация-лекция «Оформи зачетно!»: помощь в оформлении списков литературы (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, отдел краеведения и информационных ресурсов)

15:00 Челябинск – Мультвикторина «Угадай мультик по песням» (библиотека №17, ул. Чайковского, 9а)

15:00 Челябинск – «Клуб Четырех коней»: игра в шахматы и шашки (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)

16:00 Челябинск – Открытие выставки и премьера первого анимационного фильма о нагайбаках (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)

16:00 Челябинск – Вечер творчества поэта Евгения Долматовского «Всегда в пути» к 110-летию со дня рождения с участием творческих коллективов Курчатовского района (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

17:00 Челябинск – Встреча клуба «Литература без границ» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, зал периодики)

17:00 Челябинск – Встреча клуба «Библиотерапия» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)

19:00 Челябинск – Выпуски мультимедийного проекта URAL SCIENCE о культуре и истории Южного Урала (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75)

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