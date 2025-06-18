Теперь официально: депутатов в Челябинской области будут выбирать три дня

Голосование в ходе сентябрьских выборов будет многодневным.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе избирательной комиссии Челябинской области, принято решение о проведении многодневного голосования на выборах депутатов законодательного собрания региона восьмого созыва, а также на иных выборах, назначенных на единый день голосования – 14 сентября 2025 года.

«Голосование будет проходить в течение трех дней – 12, 13 и 14 сентября, что создаст дополнительные возможности для реализации избирательных прав граждан и повысит электоральную активность. Это позволит людям прийти на избирательные участки в любое комфортное для них время с 8:00 до 20:00», – уточнили представители избиркома.

Многодневное голосование стало устоявшейся практикой в России с 2020 года и применяется на выборах всех уровней, напомнили в региональной избирательной комиссии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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