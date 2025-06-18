В Челябинске почти на 18 часов задерживается вылет авиарейса в Египет

Южноуральцы почти 18 часов не могут вылететь в Шарм-эш-Шейх.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, сегодня, 18 июня, в аэропорту Челябинска по техническим причинам произошла задержка рейса в Шарм-эш-Шейх авиакомпании Almasria Airlines.

Борт должен был покинуть воздушную гавань в 01:20. Однако на данный момент планируемое время вылета 19:00.

«В настоящее время осуществляется оформление пассажиров в гостиницу, организован трансфер, – рассказали в надзорном ведомстве. – Челябинской транспортной прокуратурой в отношении авиакомпании организованы надзорные мероприятия в сфере исполнения законодательства о защите прав потребителей».

Кроме того, проводится проверка в отношении АО «Челябинское авиапредприятие» в части организации работы аэропорта.

Отметим, что ранее в Челябинск с задержкой почти в три часа прилетел самолет из Шарм-эш-Шейха: вместо 23:50 вторника, 17 июня, рейс прибыл лишь в 02:45 сегодняшней ночи.

Челябинск, Виктор Елисеев

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