На реке в центре Челябинска появятся «острова» из водорослей и ила. Горожан просят не пугаться

В Челябинске возобновились работы по очистке реки Миасс при помощи специализированной техники.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, к уборке береговой линии и водной глади от бытового и наплавного мусора, а также срезке водной растительности в центре Челябинска активно приступили специалисты Центра экологического мониторинга региона и представители подрядной организации.

Работы переводились в «ручной» режим с 5 мая по 15 июня в связи с нерестовым периодом и возобновились на участках от улицы Энгельса до недостроенного конгресс-холла с помощью пяти специализированных многофункциональных машин. Техника оборудована навесками в виде косилок и граблей-коллекторов, что позволяет скашивать подводную и надводную растительность, а также собирать ее наряду с другим мусором.

«В ближайшие дни в центре города на реке Миасс могут образовываться «острова» водорослей и поднятого со дна ила, но не стоит волноваться – это просто часть запланированных работ. Вся скошенная растительность скоро будет удалена», – заверили чиновники.

Кроме того, в районе пруда Коммунар продолжаются работы по извлечению донных отложений в рамках долгосрочного проекта по реабилитации реки Миасс в городской черте Челябинска. Мероприятия проходят под эгидой проекта «Вода России» нацпроекта «Экологическое благополучие». Для работ используется земснаряд, который при помощи специального «насоса» извлекает ил со дна. Далее отложения по пульпопроводу попадают в геотубу, где в дальнейшем происходит обезвоживание всей массы. Вода из геотубы проходит через локальные очистные и возвращается обратно в реку.

Министерство экологии призывает жителей и гостей региона бережно относиться к водным ресурсам и поддерживать чистоту: не бросать мусор в воду и не оставлять его на берегах.

Челябинск, Виктор Елисеев

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