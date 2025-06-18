Водители маршруток в Челябинске устроили забастовку

В Челябинске водители маршруток отказались обслуживать маршрут №91 и устроили забастовку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с неожиданной проблемой жители горожане столкнулись утром сегодня, 18 июня. По словам челябинцев, водители автобусов маршрута № 91, связывающего северо-запад и Ленинский район областного центра (он следует от улицы Салавата Юлаева до торгового комплекса на улице Энергетиков) не вышли на линию.

На конечной остановке «Улица Салавата Юлаева» утром собралось значительное количество автобусов. Но водители в рейсы выходить не стали, а вместо этого расположились в ближайшем кафе. «Что сегодня с 91 маршрутом? С 8:38 до 9:25 простояла на остановке «Улица Молдавская», ни одной маршрутки не было», – сообщила одна из горожанок в паблике перевозчика, обслуживающего маршрут.

Общавшиеся утром с водителями челябинцы говорят, что сотрудников перевозчика не устроили предложенные им изменения схемы маршрута.

В министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области сообщили, что к ним, действительно, поступали сегодня жалобы на отсутствие на линии автобусов №91. Есть жалобы и в компании-перевозчике – «Челтрансхолдинге».

В компании ситуацию с популярным автобусным маршрутом назвали «внутренней проблемой», уточнили в ведомстве. Подчеркнув, что директор предприятия Александр Исаев готов дать комментарий. Однако пока связаться с ним агентству не удалось.

Челябинск, Виктор Елисеев

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