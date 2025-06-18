На Южном Урале объявили об угрозе выхода рек из берегов из-за интенсивных дождей

В Челябинской области вновь объявили штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, в ближайший час и до конца суток 18 июня, ночью и днем 19 июня в отдельных районах Южного Урала ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, крупный град, шквалистое усиление ветра при грозах до 25 метров в секунду и более.

В ближайшие сутки (19-21 июня) в районах выпадения сильных и очень сильных дождей возможны интенсивные подъемы уровней воды, увеличение притока воды в пруды и водохранилища, подтопление пойменных участков.

Наиболее неблагоприятная ситуация может сложиться на участках рек, расположенных ниже прудов и водохранилищ, на малых реках.

В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев, предупреждают представители экстренных ведомств. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам.

При перепадах напряжения рекомендуется немедленно обесточить все электробытовые приборы, выдернуть вилки из розеток, чтобы во время отсутствия хозяев при внезапном включении электричества не произошел пожар.

В случае происшествий рекомендуется звонить по телефонам «101» или «112».

Челябинск, Виктор Елисеев

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