Челябинск вновь примет этап Russian Judo Tour

Челябинск вновь станет международной столицей дзюдо.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, этап профессионального турнира Russian Judo Tour пройдет в областном центре 28 и 29 июня.

«На два дня лед арены «Трактор» превратится в татами – и все ради того, чтобы на нем встретились сильнейшие дзюдоисты России и 15 стран мира. Китай, Беларусь, Ангола, Венесуэла, Туркменистан, Индия, Таджикистан, Узбекистан... И это еще не полный список стран-участниц», – рассказали чиновники.

Среди спортсменов – южноуральские звезды Анастасия Холодилина, Виктория Лихачева, Ева Огнивова и многие другие.

В прошлом году дзюдоисты Челябинской области завоевали шесть наград, а трибуны собрали более 10 тысяч болельщиков, напомнили в ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube