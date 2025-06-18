Беспределом мигрантов-маршрутчиков в Челябинске и Копейске займется СКР

Глава СК России взял на контроль проверку информации о противоправных действиях мигрантов в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в Информационном центре Следственного комитета России, в силовом ведомстве отреагировали на жалобы южноуральцев на действия мигрантов, работающих на межмуниципальном автобусном маршруте, соединяющем Копейск и Челябинск.

По словам пассажиров, в автобусах отсутствуют терминалы для оплаты проезда, при этом водители принуждают граждан переводить деньги на указанные ими номера мобильных телефонов. Кроме того, приезжие нарушают правила дорожного движения, на замечания пассажиров реагируют агрессивно. Так, один из водителей после просьбы общественников показать разрешительную документацию на осуществление трудовой деятельности схватился за монтировку.

В следственном управлении СКР по Челябинской области по данному факту начата процессуальная проверка.

Глава силового ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СКР Алексею Колбасину представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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