19 июня ожидаются следующие события – Челябинск

19.06.2025, четверг

09:00 Челябинск – Открытие специализированной выставки-форума «Уральский автосалон (ЛА «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38)

10:00 Челябинск – Форум для производителей мебели, дизайнеров и архитекторов (парк-отель «Березка», пос. Смолино, ул. Чапаева, 118)

10:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, отдел краеведения и информационных ресурсов) (по записи)

10:00 Челябинск – Час памяти «Нам не забыть июньский этот день» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22) (по записи)

10:00 – 16:00 Челябинск – Исторический экскурс «Я забыть этот день никогда не смогу…» (библиотека №24, ул. Новороссийская, 18)

11:00 Челябинск – Торжественный прием лучших учащихся профессиональных образовательных организаций «Ступень к успеху – 2025» (резиденция правительства Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

11:00 Челябинск – Презентация документальной киноленты «Триста» Евгения Малёнкина о героях специальной военной операции, спасающих жизни на передовой (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, главный читальный зал)

11:00 Челябинск – Встреча «Правильный завтрак» в рамках Академии ЗОЖ (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)

11:00 Челябинск – Проект «Читательский дневник на 5!»: читаем рассказ В. Медведева «Обыкновенный великан» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)

11:30 Челябинск – День поделок «Чудо своими руками» в библиотеке «Кают-компания» (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)

11:30 Челябинск – Исторический экскурс «День памяти и скорби» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22) (по записи)

12:00 Челябинск – Показ фильма «Судьба человека» (режиссер С. Бондарчук, 1959 год) (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)

13:00 Челябинск – Мероприятие «В священной памяти народа воскреснет перечень имен…», приуроченное ко Дню памяти и скорби (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, зал краеведения)

14:00 Челябинск – Лекция Ольги Дружининой о творчестве Винсента Ван Гога (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, зал литературы по искусству)

14:00 Челябинск – Занятие «Прикладная программа «Microsoft Office Word» в рамках курсов «Мир компьютерной грамотности» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

14:30 Челябинск – Мастер-класс по живописи маслом «Пишем картину маслом по мотивам произведения Винсента Ван Гога» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, выставочный зал)

15:00 Челябинск – Концерт симфонической музыки (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75)

15:00 Челябинск – «Клуб Четырех коней»: игра в шахматы и шашки (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)

16:00 Челябинск – Мастер-класс «Брелок цветочек» из резиночек (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

19:00 Челябинск – Показ фильма «Тот самый Мюнхгаузен» (режиссер М. Захаров, 1980 год) (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75)

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