В Магнитогорске директор центра развернул торговлю бумагами, дающими право на управление спецтехникой

Руководитель учебного центра в Магнитогорске предстанет перед судом за получение полумиллиона рублей в качестве подкупа.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Ленинского района Магнитогорска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора учебного центра «Лидер плюс», обвиняемого в получении коммерческого подкупа.

По версии следствия, деньги магнитогорец получал в 2021-2023 годах через посредников. Взамен он выдавал свидетельства о прохождении обучения по программе профессиональной переподготовки, дававшей право в дальнейшем управлять самоходными машинами. При этом фактически никакого обучения не проводилось.

К моменту задержания полицейскими южноуралец успел получить от 33 «студентов» более 520 тысяч рублей. Оперативное сопровождение расследования осуществляло УМВД по Магнитогорску.

В ходе следствия на автомобиль магнитогорца стоимостью свыше 1,7 миллиона рублей наложен арест.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Магнитогорска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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