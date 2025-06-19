В Металлургическом районе Челябинска вновь продлили ограничения на оживленном перекрестке

Работы на пересечении улицы Сталеваров и Шоссе Металлургов растянулись на месяц.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничение движения по улице Сталеваров продлено до 27 июня.
Работы по реконструкции теплотрассы с частичным закрытием движения в районе пересечения улицы Сталеваров с Шоссе Металлургов начались 27 мая.
Проезд закрыли по 4 из 6 полос проезжей части. До начала июня по встречной полосе было организовано движение в направлении центра.
Второй этап реконструкции теплотрассы начался 2 июня и должен был завершиться к концу дня 6 июня. Однако работы затянулись.
4 из 6 полос будут закрыты до 27 июня. Движение в сторону улицы Социалистической – по встречной полосе.
Водителей просят учитывать дорожную обстановку, строго следовать установленным временным знакам и, по возможности, выбирать альтернативные маршруты.
Челябинск, Виктор Елисеев
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