В Металлургическом районе Челябинска вновь продлили ограничения на оживленном перекрестке

Работы на пересечении улицы Сталеваров и Шоссе Металлургов растянулись на месяц.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничение движения по улице Сталеваров продлено до 27 июня.

Работы по реконструкции теплотрассы с частичным закрытием движения в районе пересечения улицы Сталеваров с Шоссе Металлургов начались 27 мая.

Проезд закрыли по 4 из 6 полос проезжей части. До начала июня по встречной полосе было организовано движение в направлении центра.

Второй этап реконструкции теплотрассы начался 2 июня и должен был завершиться к концу дня 6 июня. Однако работы затянулись.

4 из 6 полос будут закрыты до 27 июня. Движение в сторону улицы Социалистической – по встречной полосе.

Водителей просят учитывать дорожную обстановку, строго следовать установленным временным знакам и, по возможности, выбирать альтернативные маршруты.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube