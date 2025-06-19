На Южном Урале появится цифровой угольный склад

ММК и «МегаФон» создадут цифровой угольный склад для высокотехнологичного управления качеством сырья в коксохиме.

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) и «МегаФон» в рамках ПМЭФ-2025 договорились о создании цифрового угольного склада, который оптимизирует управление качеством сырья для коксохимического производства предприятия. Передовые технологии высокоточного позиционирования, заложенные в основу проекта, позволят повысить эффективность производства чугуна и снизить удельный расход угольной шихты примерно на 25%.

Соглашение о совместном внедрении данного решения и реализации других перспективных цифровых проектов подписали генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев и коммерческий директор по развитию корпоративного и государственного сегментов «МегаФона» Эмин Антонян.

Цифровой двойник процессов угольного склада предоставит специалистам ММК возможность в режиме реального времени получать актуальную информацию о наличии и перемещении угольных концентратов, детально контролировать их структуру и характеристики. Кроме того, система обеспечит онлайн-мониторинг ключевых механизмов, задействованных в разгрузке, транспортировке и хранении сырья, включая конвейеры, силосы и угольные башни, дозирующее и дробильное оборудование. Это позволит оптимизировать планирование загрузки агрегатов и повысить качество произведенной продукции.

«ММК последовательно внедряет передовые цифровые решения для повышения эффективности производства. Успешный опыт автоматизации транспортировки и складирования железорудного сырья в цехе подготовки агломерационной шихты стал отправной точкой для масштабирования подобных решений на другие переделы, – отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев. – Цифровой контроль за технологическими процессами, минимизация влияния человеческого фактора, а также повышение качества продукции – приоритеты ММК, и цифровые технологии позволяют эффективно решать эти задачи».

Реализация проекта будет проходить в несколько этапов. В 2025 году состоится внедрение системы контроля и учета поступающего угольного концентрата и ее интеграция с уже существующими производственными решениями. Запуск первой очереди цифрового угольного склада в промышленную эксплуатацию намечен на начало 2026 года.

«В текущих условиях цифровизация производственных процессов становится реальным инструментом повышения эффективности предприятий. Наши проекты с Магнитогорским металлургическим комбинатом подтверждают этот тезис. Строительство частной корпоративной сети, создание цифрового двойника склада железорудного сырья цеха подготовки агломерационной шихты, автоматизация проверки и аттестации металлопродукции – результаты внедрения этих решений уже высоко оценили на производстве. Создание цифрового угольного склада станет очередным шагом в оптимизации производственных процессов на предприятии», – отметил коммерческий директор по развитию корпоративного и государственного сегментов «МегаФона» Эмин Антонян.

Помимо создания цифрового угольного склада, ММК планирует расширить зону покрытия частной корпоративной сети Private LTE, построенной на базе российского пакетного ядра «Протей». В рамках проекта технология pLTE будет развернута на основной промышленной площадке комбината, включая аглофабрику №5 и известково-доломитовое производство. Модернизация телекоммуникационной инфраструктуры создаст предпосылки для дальнейшего перехода к технологиям связи 5G.

Челябинск, Виктор Елисеев

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