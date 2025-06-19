Почти четыре сотни нарушений выявили полицейские в Челябинской области за три дня

Более 380 нарушений выявили сотрудники полиции после трех дней операции «Нелегал – 2025» на Южном Урале.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в рамках первого этапа комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал» полиция совместно с региональным управлением ФСБ при силовой поддержке управления Росгвардии проверили строительные объекты, расположенные в областном центре.

В ходе мероприятий пресечено 8 административных правонарушений, в том числе 3 – за нарушение мигрантами режима пребывания на территории Российской Федерации и 5 – за осуществление трудовой деятельности без патента.

В настоящее время устанавливается работодатель для привлечения к административной ответственности. Ему грозит штраф до 800 тысяч рублей либо приостановление деятельности до 90 суток.

За три дня операции задокументировано 35 преступлений и 381 административное правонарушение в сфере миграции.

Закрыт въезд в Российскую Федерацию 18 иностранцам. Принято семь решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы страны.

Проверки будут продолжены.

Челябинск, Виктор Елисеев

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