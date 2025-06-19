В Челябинске коммунальщика оштрафовали из-за череды аварий на тепловых сетях

Сотрудника УСТЭК оштрафовали после жалоб жителей челябинского северо-запада.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Курчатовского района Челябинска провело проверку работы теплоснабжающей организации после коллективной жалобы жителей улицы Захаренко о нарушении режима теплоснабжения.

В ходе нее выяснилось, что в феврале и марте текущего года челябинцы неоднократно оставались без теплоснабжения из-за аварий на сетях.

В отношении заместителя начальника эксплуатационного района АО «УСТЭК-Челябинск» было возбуждено административное дело по факту нарушения нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами. Постановлением Госжилинспекции области он оштрафован.

Челябинск, Виктор Елисеев

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