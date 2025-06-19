Еще два южноуральца вернулись из украинского плена

Жители южноуральского Троицка освобождены вернутся из плена домой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в результате обмена военнопленными между Россией и Украиной на Родину смогли вернуться два жителя Троицка. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.

Обоим вернувшимся южноуральцам по 31 году.

«Первый был в плену год, а второй четыре месяца, но они были непростыми, так как он был ранен, боялся остаться без ноги. Парень был на связи с супругой, вместе с которой мы добились изменения статуса «без вести пропавший» на «военнопленный» и включения в список на обмен. О судьбе второго беспокоилась сестра. Она получила сообщение из МККК и говорила с братом по телефону», – рассказала омбудсмен в своем телеграм-канале.

Напомним, обмен военнопленными между Россией и Украиной начался на прошлой неделе в соответствии с договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле.

Ранее в ходе него на Родину вернулись 39-летний житель Еманжелинского района и 43-летний боец из Коркинского района. Кроме того, из украинского плена вернулся 26-летний гражданин иностранного государства, ушедший на СВО из Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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