20 июня ожидаются следующие события – Челябинск

20.06.2025, пятница

09:00 Челябинск – Специализированная выставка-форум «Уральский автосалон (ЛА «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38)

10:00 Челябинск – Встреча с юристом по вопросам социального и пенсионного обеспечения (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, зал правовой и деловой информации)

10:00, 17:00 Челябинск – Тренировки по CrossFit (специализированная уличная площадка для кроссфита, ул. Чайковского, 185)

10:00 Челябинск – Акция «Свеча памяти» (библиотека №12, ул. Тухачевского, 8)

10:00 – 17:00 Челябинск – Акция «Живи и помни» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)

11:00 Челябинск – Межрегиональный конкурс профессионального мастерства среди фельдшерских бригад скорой медицинской помощи (Челябинский областной центр реабилитации, ул. Чапаева, 122)

11:00 Челябинск – Патриотический час «Мальчишки в военной шинели» (библиотека №11 им. Я. Гашека, ул. Первой Пятилетки, 43а)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Особенности приемной кампании-2025: что ждет южноуральских абитуриентов?» (пресс-центр «КП-Челябинск», ул. Красная, 4, 6-й этаж)

12:00 Челябинск – Поэтический час «Ради жизни на земле» к 115-летию со дня рождения А. Твардовского (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

12:00 Челябинск – Час памяти «Поклонимся великим тем годам» в клубе «Наша память» (библиотека №18, ул. Калининградская, 23а)

13:00 Челябинск – Торжественное принятие присяги учащимися Академического колледжа и церемония поощрения студентов и сотрудников органов внутренних дел правами ГУ МВД по Челябинской области и Общественного совета при ГУ МВД (мемориал Солдатам правопорядка, около краеведческого музея)

13:00 Челябинск – Акция «День памяти и скорби» (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)

13:00 Челябинск – Инклюзивный концерт «22 июня», посвященный Дню памяти и скорби, с участием творческой студии «ТВИСТ» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

14:00 Челябинск – Торжественный прием лучших аспирантов образовательных организаций высшего образования Челябинской области «Научный тандем» (резиденция правительства Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 6-й этаж)

18:00 Челябинск – Кинотеатр под открытым небом: показ фильма «Царевна-лягушка» (2025) (ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина, ул. Коммуны, 100)

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