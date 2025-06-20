Магнитка и власти Башкортостана будут развивать туристическую сферу республики вместе

ПАО «ММК» и правительство Башкортостана договорились о совместном развитии туризма в республике.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ММК и правительство Республики Башкортостан на площадке Петербургского международного экономического форума и подписали соглашение о сотрудничестве.

Подписи под документом поставили генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев и первый заместитель премьер-министра – министр экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан Рустам Муратов.

Соглашение предусматривает взаимовыгодное сотрудничество, направленное на создание условий для развития туризма, рекреационных зон для массового отдыха на территории республики.

Магнитогорский металлургический комбинат и Башкортостан объединяют многолетние экономические и социальные связи. В рамках ранее достигнутых договоренностей ММК занимался развитием территорий, на которых силами компании были построены горнолыжные центры, базы отдыха и детские лагеря комбината. Это способствовало развитию дорожной и иной инфраструктуры в прилегающих локациях. Предприятия санаторно-курортного комплекса ММК являются крупными работодателями и налогоплательщиками Абзелиловского и Белорецкого муниципальных районов Башкирии.

«Добрососедские отношения на протяжении многих лет способствуют укреплению взаимовыгодного сотрудничества металлургической Магнитки и Башкортостана. Я уверен, что подписанное нами Соглашение о сотрудничестве даст новый импульс нашему взаимодействию и позволит совместными усилиями реализовать новые проекты, которые будут интересны как магнитогорцам, так и жителям, и гостям Республики Башкортостан», – отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.

«Совместные проекты с данным предприятием – не просто строительство новых туристических объектов, это часть большой стратегии по дальнейшему развитию туристического потенциала Башкортостана. Мы уверены, что дальнейшее развитие туристической отрасли откроет новые возможности для роста экономики республики, сделает Башкортостан более привлекательным и комфортабельным для отдыха наших жителей и туристов», – сообщил Рустам Муратов.

В феврале 2025 года в перечень приоритетных инвестиционных проектов Республики Башкортостан был включен проект ПАО «ММК» о строительстве гостевого комплекса «Эко-деревня-2».

Челябинск, Виктор Елисеев

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