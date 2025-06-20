Уральские металлурги заручились поддержкой телеком-оператора в развитии облачных сервисов и интеграции информационных систем

ММК будет внедрять новые цифровые сервисы с участием «Ростелекома».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», на площадке Петербургского международного экономического форума ПАО «ММК» и ПАО «Ростелеком» заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на реализацию совместных проектов по внедрению современных цифровых решений и сервисов.

Подписи под документом поставили генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев и заместитель президента – председателя правления ПАО «Ростелеком» Валерий Ермаков.

Соглашение предусматривает взаимодействие сторон по вопросам развития облачных цифровых сервисов и интеграции информационных систем. Планируются проекты в сфере разработки технических решений для снижения затрат и повышения энергоэффективности производства. Партнерство с компанией «Ростелеком» позволит ММК использовать передовые решения для повышения эффективности производства и оптимизации бизнес-процессов.

«В современном мире использование цифровых решений становится ключевым фактором конкурентоспособности, – подчеркнул генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев. Сотрудничество с «Ростелекомом» позволит нам не только совершенствовать телекоммуникации, но и активно внедрять инновационные решения в области высоких технологий, искусственного интеллекта и BI-систем. Мы будем взаимодействовать и в сфере импортозамещения программно-аппаратных комплексов».

«Мы уверены, что совместные цифровые усилия позволят значительно повысить эффективность производственных процессов и оптимизировать ресурсозатраты. Взаимодействие также станет важным шагом на пути к трансформации и устойчивому развитию Челябинской области. Внедрение инновационных решений в промышленность региона поспособствует созданию высокотехнологичных рабочих мест, привлечению инвестиций и развитию инфраструктуры области. Это позволит не только обеспечить дальнейшее развитие экономической привлекательности Южного Урала, но и повысить качество жизни населения», – отметил заместитель президента – председателя правления ПАО «Ростелеком» Валерий Ермаков.

Челябинск, Виктор Елисеев

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