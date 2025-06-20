Движение в центре Челябинска вновь частично закроют

Движение по Лесопарковой в Челябинске частично закроют.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи со строительством инженерных сетей с 20 часов 20 июня до 22 часов 25 июня будет закрыто движение по полосам отведенного поворота направо с улицы Лесопарковой на улицу Худякова.
Проезд через перекресток будет осуществляться по временной схеме.
Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута и строго следовать установленным временным знакам.
Челябинск, Виктор Елисеев
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