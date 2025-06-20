В Челябинской области появится больше камер-«ловушек» для водителей

На Южном Урале вводят в эксплуатацию дополнительные комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, на территории региона вводятся в эксплуатацию еще 15 комплексов фотовидеофиксации административных правонарушений.

Шесть из них установлены на федеральной автодороге, семь – на региональной автодороге. Два появятся в Челябинске.

Комплексы будут фиксировать следующие административные правонарушения: проезд на запрещающий сигнал светофора; невыполнение требования ПДД об остановке перед стоп-линией; нарушение правил скоростного режима; нарушение правил использования ремней безопасности; выезд на полосу встречного движения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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