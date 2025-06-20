На лугах Таганая распустились «царские кудри» эльфов

Лесные лилии распустились на Таганае.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», горные луга заповедника украсили розовые кудри – здесь распустилась лесная лилия. И стала рекордсменом июня, ведь обычный срок ее цветения приходится на первую декаду июля.

По количеству названий цветок тоже в первых рядах: лилия кудреватая, лилия волосистая, саранка, царские кудри, лесные колокольчики, голубиные звоночки, маслянка, мартагон.

Высота растения может достигать двух метров, а соцветия состоять из двух десятков бутонов. Розово-сиреневые цветы в форме чалмы украшены тёмными точками, указывающими насекомым путь к нектару.

«Лилия считается символом чистоты и непорочности. Как сказано в одной легенде, у каждого цветка есть эльф-покровитель, который вместе с нею рождается и умирает. Ночью, при свете месяца, крохотные человечки устраивают танцы под нежные мелодии цветочных звонков, которые человеку слышать не дано», – рассказывают сотрудники парка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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