Движение по М-5 под Миассом полностью закрыто из-за аварии

На южноуральском участке федеральной трассы М-5 временно закрыли движение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, ограничения введены на 1777 километре автодороги М5 «Урал» на территории Миасса.

«Произошло столкновение двух транспортных средств, – уточнили представители ведомства. – Движение перекрыто полностью, объезд для легкового транспорта осуществляется по обочине в сторону Республики Башкортостан».

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и спецслужбы. Информация уточняется, выясняются обстоятельства происшествия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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