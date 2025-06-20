Эсеры определились с кандидатами на выборах в Челябинской области

«Справедливая Россия» сформировала список кандидатов в Законодательное собрание Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального отделения партии, список утвердила сегодня, 20 июня, областная партийная конференция.

На выборы в региональный парламент по единому списку выдвинуты 67 человек. В первой тройке председатель регионального отделения СР Валерий Гартунг, действующий председатель фракции в ЗСО Василий Швецов и депутат Челябинской городской думы Ксения Морозова.

Также в первой десятке списка Алексей Чеченин, Алексей Земзюлин, Владимир Бекишев, Дмитрий Сумин, Егор Бабкин, Павел Жолобов и Дмитрий Ларин. Одновременно партия выдвинула кандидатов по всем 30 одномандатным округам.

Отметим, что в настоящее время фракция «Справедливой России» – наиболее многочисленная оппозиционная группа в областном заксобрании. В ее состав входят семь депутатов: пять мандатов партия получила по итогам голосования по единому округу, два – в результате победы в одномандатных округах. Причем оба одномандатника (Дмитрий Сумин и Дмитрий Ларин) в ходе новой избирательной кампании вошли в единый партсписок. Всего же в первой десятке списка пять действующих депутатов регионального парламента.

По данным облизбиркома, на данный момент комиссия заверила партийные списки, предоставленные партиями «Яблоко» и «Единая Россия». Кроме того, свои документы для участия в выборах регионального парламента предоставили четыре кандидата-одномандатника.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube