В деле о радиоактивной контрабанде на Южном Урале появилось еще одно обвинение

Задержанному в Челябинской области за контрабанду радиоактивного вещества бизнесмену добавили обвинений.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , еще одна статья в деле о контрабанде появилась после окончания экспертизы вещества, которое пытался ввести россиянин.

Напомним, о задержании предпринимателя в УФСБ по Челябинской области сообщили в январе текущего года. По данным следствия, он планировал переправить в одну из стран Центральной Азии радиационный источник, который может использоваться «для проверки работоспособности и стабильности установок военного назначения».

К моменту задержания контрабандист успел оформить перевозку груза через транспортную компанию. Однако контрразведчики выяснили, что разрешительных документов на вывоз материалов из России у него не было.

По факту контрабанды возбудили уголовное дело. В ходе экспертизы выяснилось, что вещество, которое бизнесмен пытался вывезти, относится к радионуклидным источникам пятой категории радиационной опасности. В результате в отношении предпринимателя возбудили еще одно уголовное дело – по признакам незаконных приобретения, хранения, использования и передачи радиоактивных веществ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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