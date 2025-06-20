Фонд президентских грантов поддержит проекты БФ «Металлург»

Сразу три проекта БФ «Металлург» получат финансирование Фонда президентских грантов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», три социально-направленных проекта Благотворительного фонда «Металлург» (создатель и основной благотворитель – ММК) стали победителями конкурса президентских грантов. Софинансирование инициатив, направленных на поддержку людей с ментальными особенностями развития и пенсионеров, начнется в июле 2025 года.

Конкурс (второй в 2025 году) организован Фондом президентских грантов, который является единым оператором господдержки некоммерческих неправительственных организаций. Гранты выделяются по итогам независимой экспертизы на реализацию социально значимых проектов. Эксперты Фонда неоднократно признавали лучшими инициативы, поддерживаемые Группой ММК.

На этот раз Координационный совет под председательством первого заместителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко включил в перечень победителей учебно-тренировочное пространство «Я могу сам» от Центра «Мозаика», где в разных форматах помогают семьям, воспитывающим детей с ментальными особенностями развития.

Софинансирование будет выделено и Клубу активного долголетия «Сохранись» Центра социального обслуживания населения БФ «Металлург». Здесь поддерживают людей старшего поколения в стремлении к динамичной социальной жизни.

Также финансовую поддержку получит новый проект БФ – «НаТВОРИли». Это мастерские (текстильная, косметическая, арт-студия, гончарная, социально-бытовая) сопровождаемой социальной занятости для молодых людей с ментальными особенностями. Инициатива призвана помочь молодым людям в возрасте от 18 до 35 лет в освоении различных профессий, приобретении трудовых навыков, которые сделают их более независимыми.

Благотворительность – приоритетное направление социальных инвестиций Группы ММК – в 2024 году на эти цели было направлено около 1,1 миллиарда рублей. ММК и его дочерние общества – крупнейшие меценаты БФ «Металлург», который реализует программы в том числе для людей пожилого возраста и с ограниченными возможностями здоровья; воспитывающих детей с ОВЗ многодетных семей, одаренных и оставшихся без попечения родителей детей и подростков, пенсионеров, матерей-одиночек и малообеспеченных граждан.

Челябинск, Виктор Елисеев

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