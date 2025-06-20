В Челябинской области директор бюджетного учреждения сливал горючее в левые машины

В Челябинской области директора бюджетного учреждения задержали за растрату имущества.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, Сосновским межрайонным следственным отделом ведомства возбуждено уголовное дело в отношении директора МБУ «Дорсервис» (Кунашакский район), подозреваемого в присвоении и растрате в крупном размере.
По версии следствия, с 29 января по 16 июня текущего года высокопоставленный сотрудник приказывал подчиненным заправлять топливом автотранспорт, не имевший к организации никакого отношения.
Почти за полгода на заправку левых авто ушло горючее на сумму свыше 300 тысяч рублей.
Ушлого руководителя задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области, которые и осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.
В настоящее время 65-летнему мужчине предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование продолжается.
Челябинск, Виктор Елисеев
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