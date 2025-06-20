В Челябинске откроют движение трамваев к областной больнице

В субботу отроют движение трамваев до Челябинской областной больницы.
Как сообщили РИА «Новый День» в ООО «ЧелябГЭТ», с 6:00 субботы, 21 июня, возобновляется движение трамваев до Медгородка.
«Рельсы на перекрестке Блюхера и Доватора обновлены, а на переезде через пути уложены бетонные плиты, – рассказали транспортники. – Работы по асфальтированию пешеходных переходов будут завершены в течение следующей недели».
Трамваи направят:
№2 – возвращается на свою трассу движения;
№20 – Областная больница – Депо №2.
С учетом закрытия движения на автовокзал, трамвайный маршрут №5 будет следовать по схеме: ЧЭМК – Горького – Труда – К. Маркса – Горького – ЧЭМК
Челябинск, Виктор Елисеев
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