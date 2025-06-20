В южноуральской деревне школьник попал под роторную пилу

Прокуратура Октябрьского района выясняет обстоятельства причинения тяжелых травм восьмилетнему ребенку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, инцидент произошел 17 июня в деревне Бакшан Октябрьского района.

Около 16:00 у дома 50 по улице Южная водитель трактора с роторной пилой, скашивавший траву на обочинах дороги, не увидел лежавшего в траве восьмилетнего мальчика. С тяжелыми травмами ребенка увезли в больницу.

Надзорное ведомство начало проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Следователем следственного отдела ОМВД России по Октябрьскому району возбуждено уголовное дело по признакам нарушения водителем правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Ход и результаты предварительного расследования постановлены на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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