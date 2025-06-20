В ходе обмена военнопленными между Россией и Украиной освобожден еще один южноуралец

Домой после украинского плена вернется 33-летний житель Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , сегодня, 20 июня, к числу возвращенных из плена южноуральцев присоединился 33-летний военнослужащий по контракту из Ашинского района.

Почти год возвращения военнослужащего ждали мать и тетя. Беспокоились за бойца также бывшая супруга и журналисты.

Напомним, обмен военнопленными между Россией и Украиной начался на прошлой неделе в соответствии с договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле.

Ранее в ходе него на Родину вернулись 39-летний житель Еманжелинского района и 43-летний боец из Коркинского района, а также двое 31-летних военных из южноуральского Троицка. Кроме того, из украинского плена был освобожден 26-летний гражданин иностранного государства, ушедший на СВО из Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube