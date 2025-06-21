21 – 23 июня ожидаются следующие события – Челябинск

21.06.2025, суббота

09:00 Челябинск – Донорская акция «Доноры Победы. Танкоград», посвященная 80-летию Победы и 90-летию станции переливания крови (Челябинская областная станция переливания крови, ул. Воровского, 68)

09:00 Челябинск – Пробежки для всех желающих с фиксацией времени (ул. Молдавская, 10, ориентир – буквы «ЭКОПАРК»; ул. Лесопарковая, 2а, ориентир – «Городская муниципальная лыжная база»)

10:30 Челябинск – Чтение детских произведений с детьми и родителями «Доброчтение» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, выставочный зал)

11:00 Челябинск – Семейный велопарад (старт – от Площади науки у памятника И.В. Курчатову)

12:00 Челябинск – Чемпионат России по автозвуку и тюнингу автомобилей (ТРК «Горки», ул. Артиллерийская, 136, парковка автодороги Меридиан)

12:00 Челябинск – Лекция «Родословные народов мира: литовская генеалогия» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)

12:00 Челябинск – Сабантуй (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100)

12:00, 13:00, 15:00, 16:00 Челябинск – Курс обучения «Сторимейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

13:00 Челябинск – Открытый подкаст с писательницей Александрой Ручьевой (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, главный зал)

14:00 Челябинск – Мастер-класс «Лаборатории креативных профессий 3.0: дизайнер компьютерных игр» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61) (для занятий нужен ноутбук)

14:00, 16:00 Челябинск – Курсы «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

15:00 Челябинск – Ежегодный конкурс красоты среди офисных сотрудниц (ТРК «Горки», ул. Артиллерийская, 136, 2-й этаж, фуд-корт)

15:00 Челябинск – Иммерсивная экскурсия по памятным местам Челябинска «Челябинск Героический» (Алое поле, встреча у храма Александра Невского)

16:30 Челябинск – Курс французского языка «Bonjour à tous!» в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

18:00 Челябинск – Всероссийская акция «Огненная картина», посвященная Дню памяти и скорби (21:00 – 23:30 – зажжение свечей) (пешеходная часть ул. Кирова, у памятника «Танкистам-добровольцам»)

22.06.2025, воскресенье

10:00 Челябинск – Встреча «Футбол со смыслами» (стадион «Динамо», ул. Коммуны, 98а)

11:00 Челябинск – Торжественная церемония возложения венков и цветов к Вечному Огню, приуроченная к Дню памяти и скорби – дню начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (Аллея Славы)

11:00 Челябинск – Лекция о жизни и подвиге каслинских святых (Свято-Симеоновский кафедральный собор, ул. Кыштымская, 32, цоколь)

11:30 Челябинск – «Читаем, играем, рисуем, творим»: воскресный день в библиотеке «Кают-компания» (парк «Металлург» имени О. И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)

11:30 Челябинск – Курсы татарского языка для взрослых (библиотека №15 им. Ш. Бабича, ул. Цвиллинга, 61)

11:40 Челябинск – Губернатор Челябинской области Алексей Текслер передаст имущество воинским частям, участвующим в специальной военной операции, и встретится с поисковым отрядом, проводившим раскопки в местах сражений Великой Отечественной войны в целях увековечивания памяти бойцов Красной Армии (Исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100)

16:00 Челябинск – Бесплатный концерт группы «Кватро», посвященный Дню памяти и скорби (пешеходная часть ул. Кирова, сцена)

23.06.2025, понедельник

10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Алексея Лошкина (мэрия, пл. Революции, 2)

10:00 Челябинск – Виртуальное путешествие «Осколки древних морей» в клубе «ИдеЯ» (библиотека №31, ул. Агалакова, 30) (по записи)

12:00 Челябинск – Уличная акция «Лето с библиотекой» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

12:30 Челябинск – Митинг-концерт «Мы этой памяти верны» с участием молодежных самодеятельных коллективов (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

13:00 Челябинск – Встреча участников Форума «Лучшие на селе» с заместителем губернатора Челябинской области Вадимом Евдокимовым (резиденция правительства Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 4-й этаж, большой зал)

14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

17:00 Челябинск – Мастер-класс для серебряных волонтеров «Нити серебра» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

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