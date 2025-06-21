ФАС проверит цены на воду и продукты в крупных аэропортах

Руководство ФАС России поручило территориальным подразделениям проанализировать, есть ли в местных аэропортах организации, занимающих доминирующее положение на рынках реализации товаров и услуг и проверить их ценообразование.

В частности, будет уделяться внимание обеспечению пассажиров водой: она должна быть бесплатной, заявил глава ФАС Максим Шаскольский в кулуарах ПМЭФ. И добавил, что для системного решения этой проблемы необходимо установить бесплатные источники питьевой воды, как это сделали в московских аэропортах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проверки проведут в воздушных гаванях 28 регионов, где пассажиропоток превышает 1 млн человек в год. В их число входят и уральские аэропорты – Кольцово (Екатеринбург), Рощино (Тюмень), Баландино (Челябинск).

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube