Челябинцам объяснили, почему из крана идет грязная вода

Челябинские коммунальщики объяснили, почему из крана идет грязная вода.

«В связи с аварийной заменой задвижки на очистных сооружениях в период с 17 по 19 июня вывели из работы участок одного из магистральных водоводов, подающих питьевую воду в город. Отключение привело к изменению гидравлического режима, что отразилось на цвете воды, идущей из-под крана, – заявили в МУП «ПОВВ». – На время ремонта автоматы Vodorobot, продающие воду, стали бесплатными для всех жителей. Адреса водоматов разместили на сайте МУП «ПОВВ», а также сообщили в управление ЖКХ города, администрации районов и управляющие компании».

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube