В центре Челябинска возобновляется движение трамваев

В центре Челябинска возобновляется трамвайное движение.

Как уже сообщал «Новый День», рельсовый транспорт перестал ходить через площадь Революции 17 мая: на одноименной остановке потребовалось провести восстановительные работы.

В мэрии пообещали, что с 6 часов утра 23 июня движение трамваев №3, 5, 7 и 16 будет возобновлено по прежним маршрутам. Накануне на привычную трассу вернулись и трамваи, следующие до Медгородка.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube