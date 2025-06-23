Уральские металлурги и «АВТОВАЗ» наметили перспективы дальнейшего сотрудничества

ММК и «АВТОВАЗ» обсудили перспективы сотрудничества.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в Магнитогорске состоялось заседание координационного совета ПАО «ММК» и АО «АВТОВАЗ». Стороны подвели итоги совместной работы и наметили перспективы дальнейшего развития сотрудничества.

Это уже 26-я встреча представителей двух компаний в формате координационных советов, зарекомендовавших себя как наиболее эффективная практика взаимодействия ММК со своими ключевыми партнерами. Подобные мероприятия проводятся ежегодно на площадках обеих сторон. Предыдущий координационный совет ММК и «АВТОВАЗа» проходил в Тольятти.

Нынешняя встреча состоялась на площадке городского курорта «Притяжение», где был организован конференц-зал и секционные зоны для обсуждения актуальных технических и коммерческих вопросов. Представительную делегацию АО «АВТОВАЗ» возглавил директор по закупкам Игорь Принцев, магнитогорскую делегацию – директор по продажам ПАО «ММК» Иван Радюкевич. Кроме того, в работе координационного совета приняли участие представители обществ Группы ММК ООО «ММК-ЛМЗ», ООО «ММК-ПЛЦ-Тольятти», ООО «ММК-Информсервис», ООО «ММК Учетный центр» – всего более 50 специалистов и руководителей компаний.

ММК и «АВТОВАЗ» являются стратегическими партнерами. ММК исторически обеспечивает значительную часть потребности тольяттинского автогиганта в стали, поставляя широкую линейку металлопродукции, насчитывающую около 900 сортаментных позиций. Как сообщил директор по продажам ПАО «ММК» Иван Радюкевич, в 2024 году компании совместными усилиями достигли рекордных объемов поставок магнитогорского автолиста – более 320 тысяч тонн. «Этот уровень был достигнут при участии ООО «ММК-ПЛЦ-Тольятти» и ООО «ММК-ЛМЗ», которые обеспечили эффективные логистические решения и поставки эксклюзивной востребованной «АВТОВАЗом» продукции. При этом ММК обладает необходимым потенциалом и возможностями для дальнейшего увеличения объема поставок», – отметил Иван Радюкевич.

Координационные советы позволяют объединить руководителей и специалистов различных направлений, обеспечить прямые контакты технических и производственных подразделений компаний, а также более детально познакомиться с технологией производства сторон, увидеть и понять технологический процесс. В процессе технического визита представители «АВТОВАЗа» посетили крупнейший инвестиционный объект ММК последнего десятилетия – коксовую батарею №12, а также кислородно-конвертерный цех, листопрокатный цех №11, где смогли ознакомиться с процессами производства кокса, выплавки стали, холоднокатаного проката и оцинкования металлопродукции.

В ходе работы координационного совета стороны наметили вопросы и темы к обсуждению, направленные на развитие компаний, повышение эффективности взаимодействия, освоение востребованных «АВТОВАЗом» продуктов, поиск и реализацию инжиниринговых решений.

Челябинск, Виктор Елисеев

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