Конец июня на Южном Урале будет дождливым

Вторая декада июня на Южном Урале была очень теплой и дождливой.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, средняя температура воздуха превышала норму на 1-3 градуса. Очень жарко было с 11 по 16 июня, когда этот показатель был выше нормы на 4-7 градусов. Днем столбики термометров достигали 35 в тени. Максимальные температуры на поверхности почвы достигали 45-60 градусов. Почва на глубине 10 см прогрелась до 24 градусов.

Суммарное количество осадков в 2-4 раза превысило декадную норму и составило 25-55 мм.

Конец июня обещает быть не таким жарким, самыми теплыми могут стать четверг и пятница – ожидается до плюс 25. Практически всю последнюю неделю месяца будет дождливо, а наиболее сильные осадки возможны 27 и 30 июня.

Челябинск, Софья Артьемьева

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