Челябинцы завалили мэрию жалобами на заваленные мусором остановки

Власти Челябинска признали, что подрядчики не справляются с уборкой остановок общественного транспорта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , проблема заваленных мусором остановок особенно обостряется в выходные дни. Об этом челябинцы рассказали в своих жалобах, направленных в мэрию.

В ходе сегодняшнего совещания в администрации города мэр Челябинска Алексей Лошкин потребовал усилить работу по уборке остановочных комплексов. Особенно в выходные дни.

В мэрии признают, что проблемы с уборкой есть. Так, по словам вице-мэра по дорожному хозяйству Дмитрия Агеева, подрядным организациям выписали уже 31 штраф за то, что те не успевают вывозить мусор.

Впрочем, не меньшее недовольство горожан вызывает и состояние общественных пространств. Например, сквера вдоль дома №65 по улице Молодогвардейцев. «На гостевом маршруте нашего красивого и ухоженного города по прежнему вот это все, – рассказала в социальных сетях жительница Челябинска, опубликовав фотографии с мусором у расположенных здесь скамеек. – Или зимой снегом засыпет и все?»

Челябинск, Виктор Елисеев

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