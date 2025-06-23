На северо-западе Челябинска столкнулись восемь автомобилей. Пострадали двое

Два человека пострадали в ДТП с участием восьми машин в Калининском районе Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинска, авария произошла сегодня, 23 июня, в 09:00 около дома №59 по улице Ворошилова.

По предварительным данным, 38-летний водитель автомобиля «Митсубиси Лансер» врезался в «Хонду Фрид» под управлением 43-летней женщины.

От удара машина автоледи изменила траекторию движения и вылетела на расположенную поблизости парковку, где столкнулась с «Ауди-80», «Тойтой Карина», «Шевроле Спарк» и «Лада Калина». Водитель же «Митсубиси» столкнулся с попутно двигавшимся «Опелем Астра» под управлением 28-летнего мужчины, а последний врезался в «Хавал Джолион» с 24-летним водителем за рулем.

В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получили водитель «Хонды» и пассажир «Опеля» – ребенок 2025 года. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение бригадой скорой помощи.

На место происшествия прибыл экипаж дорожно-патрульной службы. Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

Челябинск, Виктор Елисеев

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