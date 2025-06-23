Реконструкции главной площадки парка Гагарина в Челябинске может затянуться до конца года

Работы по капремонту центрального парка Челябинска могут затянуться до конца года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Центральный парк культуры и отдыха имени Гагарина объявил о торгах на право выполнения части работ по реконструкции площадки «Гулливер». За обустройство покрытий (дорожки, плитка и газоны) муниципальное автономное учреждение готово отдать более 166 миллионов рублей (такова начальная цена).

Напомним, о масштабной реконструкции ЦПКиО власти Челябинска заявили в мае 2024 года. Здесь планировали оборудовать сухой и паровой фонтаны, автодром, арт-сквер, игровые зоны для самых маленьких и для детей старше шести лет, музыкальную и «тихую» зоны. Стержневой темой обновленного общественного пространства объявили космос.

Начать планировали с площадки «Гулливер». Обновленную зону аттракционов обещали открыть в сентябре 2024 года, а фигуру Гулливера, возвышающуюся над ней, подумывали нарядить в костюм космонавта.

Однако демонтаж площадки начали лишь в середине июля. Ближе к дню города тогда еще мэр Наталья Котова сообщила: открыть новую зону аттракционов в сентябре 2024 года не получится. Власти и подрядчик предлагали ориентироваться в качестве срока окончания этого этапа реконструкции на начало 2025 года.

Но дожди не прекратились, а в октябре в Челябинске и вовсе выпал снег, и даже на несколько дней установился временный снежный покров.

В итоге в ноябре в мэрии решили сдвинуть сроки на август 2025 года. Тогда торжественно открыть обновленную площадку можно было в преддверии 280-летия Челябинска. Впрочем, в проекте контракта на выполнение работ по устройству покрытий говорится уже, что окончены он должны быть до 31 декабря текущего года. Хотя и уточняется, что досрочное выполнение работ допускается.

Кстати, отметим, что реконструкция ЦПКиО не обошлась без структур Федеральной службы исполнения наказаний, с которой мэрия Челябинска начала активно сотрудничать еще при прежнем главе – Наталье Котовой (в 2020 году это даже вызвало вопросы со стороны антимонопольщиков, посчитавших, что чиновники могли слишком увлечься возможностью заключения с ФСИН контрактов без торгов).

Генеральным проектировщиком работ на капитальному ремонту парка Гагарина выступило ФАУ «Научно-производственное объединение уголовно-исполнительной системы» – учреждение, подведомственное ФСИН. Но, следует отметить, что с января текущего года эта организация находится в стадии ликвидации.

Нельзя не заметить, что расположенный в центре Челябинска парк стоит на очень дешевой земле. Например, земельный участок, на котором размещается большая часть площадки «Гулливер», по данным Национального геоинформационного портала, имеет кадастровую стоимость 65,8 тысячи рублей. За площадь, превышающую 3,5 гектара (1,96 рубля за квадратный метр). А кадастровая стоимость соседнего участка, часть которого также занимает парк, – и вовсе 310 тысяч рублей за 45,6 гектора (68 копеек за «квадрат»). Хотя горожанам вряд ли стоит беспокоиться, что гектары леса в центре Челябинска скупят за бесценок ушлые коммерсанты. Ведь при сохранении разрешенного вида использования земли это невозможно.

Напомним, ЦПКиО, позднее получивший имя первого космонавта, открылся 18 мая 1934 года. В последний раз парк реконструировался в начале 2000-х годов. Тогда-то и появилась детская площадка «Гулливер». Предназначалась она для самых маленьких, и чтобы через нее не ездили велосипедисты, а по ночам не собиралась любители всевозможных развлечений, через некоторое время территорию «Гулливера» обнесли забором.

О необходимости новой реконструкции парка заговорили несколько лет назад и даже обсудили концепции его развития по схеме соучастного проектирования.

Как и предполагалось, «соучастие» горожан оказалось просто мероприятием для галочки в рамках нового федерального тренда. Мэрия, конечно, заявила, что при создании концепции реконструкции парка учтены все предложения участников проектирования, но оговорилась, что реализовать их можно будет только в зависимости от наличия финансирования и технической возможности. То есть, по сути, решать – прислушиваться к челябинцам или нет – должен был инвестор. Который не спешил объявляться. Чиновники долгое время лелеяли мечту привлечь для развития парка концессионера, но так и не нашли желающих.

В итоге, власти заявили, что в России нет «ни одной успешной практики внедрения концессионных соглашений по парковому пространству», а парк будет реконструирован за счет городского и регионального бюджетов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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