Водитель троллейбуса, насмерть сбившая пожилую челябинку, предстанет перед судом

В суд направили уголовное дело водителя троллейбуса, сбившей пенсионерку в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Челябинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летней челябинки, обвиняемой в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Напомним, трагедия произошла 22 января текущего года. Женщина, управляя технически исправным пассажирским троллейбусом, пролетела на красный свет и сбила 64-летнюю челябинку, переходившую дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

В результате дорожно-транспортного происшествия пожилая женщина скончалась на месте происшествия.

Обвиняемая вину признала в полном объеме.

Уголовное дело направлено в Курчатовский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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