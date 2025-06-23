В Челябинской области суд обязал хозяина пса заплатить ребенку за нападение собаки

В Аргаяше владелец собаки выплатит ребенку компенсацию за укусы.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Аргаяшского района провело проверку информации о нападении бродячей собаки на 12-летнего ребенка.
Инцидент произошел днем 25 февраля текущего года на улице Чкалова в селе Аргаяш. Животное набросилось на мальчика и укусило за щеку.
В ходе проверки выяснилось, что у пса есть хозяин.
Суд постановил взыскать с владельца животного 100 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.
Челябинск, Виктор Елисеев
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