В Челябинской области суд обязал хозяина пса заплатить ребенку за нападение собаки

В Аргаяше владелец собаки выплатит ребенку компенсацию за укусы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Аргаяшского района провело проверку информации о нападении бродячей собаки на 12-летнего ребенка.

Инцидент произошел днем 25 февраля текущего года на улице Чкалова в селе Аргаяш. Животное набросилось на мальчика и укусило за щеку.

В ходе проверки выяснилось, что у пса есть хозяин.

Суд постановил взыскать с владельца животного 100 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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