Из Челябинска запустят вечерние авиарейсы в Санкт-Петербург

Самолеты в северную столицу начнут вылетать из Челябинска по вечерам.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе аэропорта Челябинска, с 1 июля из столицы Южного Урала в северную Пальмиру открываются вечерние рейсы.

Улететь в город белых ночей или вернуться в Челябинск можно будет:

По вторникам:

вылет из Санкт-Петербурга в 17:35;

вылет из Челябинска в 23:40.

По пятницам:

вылет из Санкт-Петербурга в 16:55;

вылет из Челябинска в 22:50.

Впрочем, вылет из Челябинска запланирован в не слишком удобное время. Южноуральские туристы, действительно, будут прилетать в Санкт-Петербург посреди белой ночи. Но, как правило, заселяясь в отель ночью приходится оплачивать лишние сутки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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