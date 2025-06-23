Из Челябинска запустят вечерние авиарейсы в Санкт-Петербург

Самолеты в северную столицу начнут вылетать из Челябинска по вечерам.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе аэропорта Челябинска, с 1 июля из столицы Южного Урала в северную Пальмиру открываются вечерние рейсы.
Улететь в город белых ночей или вернуться в Челябинск можно будет:
По вторникам:
вылет из Санкт-Петербурга в 17:35;
вылет из Челябинска в 23:40.
По пятницам:
вылет из Санкт-Петербурга в 16:55;
вылет из Челябинска в 22:50.
Впрочем, вылет из Челябинска запланирован в не слишком удобное время. Южноуральские туристы, действительно, будут прилетать в Санкт-Петербург посреди белой ночи. Но, как правило, заселяясь в отель ночью приходится оплачивать лишние сутки.
Челябинск, Виктор Елисеев
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