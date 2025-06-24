24 июня ожидаются следующие события – Челябинск

24.06.2025, вторник

08:00 Челябинск – Зарядка в парке (парк «Металлург» имени О. И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11, площадка воркаут)

10:00, 11:00, 12:00 Челябинск – Презентация и просмотр короткометражного фильма «Портрет сестры» (библиотека №11 им. Я. Гашека (ул. Первой Пятилетки, 43а)

12:00 Челябинск – Акция «Кинолето» (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)

12:00 Челябинск – Патриотический урок и мастер-класс «Салют Победы», приуроченный к 80-летию со дня проведения парада Победы над фашистской Германией для детей (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)

12:00 Челябинск – Акция «Библиотека под открытым небом» в рамках проекта «Лето в Челябинске» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

13:00 Челябинск – Акция «Читающая семейка» (скамейка около ДК «Новосинеглазово», ул. Челябинская, 7)

14:00 Челябинск – Встреча в клубе «Уральский сарафан» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69)

14:00 Челябинск – Занятие «Прикладная программа «Microsoft Office Word» в рамках курса компьютерной грамотности «Мир новых возможностей» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

15:00 Челябинск – Танцевальный вечер для горожан старшего поколения (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11, танцевальная площадка)

17:00 Челябинск – Танцевальный вечер для горожан старшего поколения (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75, площадка аттракционов)

17:00 Челябинск – Встреча «Диалог с Александром Скриповым (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)

17:00 Челябинск – «Четкая речь»: встреча с логопедом Татьяной Лашкиной (библиотека №28, Комсомольский пр., 85) (по записи)

17:30 Челябинск – Обсуждение романа Владимира Набокова «Защита Лужина» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, выставочный зал)

18:00 Челябинск – Историко-поэтические чтения «Военная поэзия: от сороковых к СВО» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)

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