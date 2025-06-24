Челябинец наловчился превращать реальное оборудование в виртуальное

Полицейские задержали челябинца, подозреваемого в мошенничестве со шлемами виртуальной реальности.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть полиции обратился житель Челябинска, рассказав, что передал связавшемуся с ним через портал объявлений мужчине два шлема виртуальной реальности в аренду. Но когда оговоренный срок аренды прошел, оборудование южноуралец не вернул и перестал отвечать на телефонные звонки. Сумма причиненного ущерба составила 120 тысяч рублей.
Начав расследование, полицейские вышли на 25-летнего челябинца, уже судимого за аналогичное преступление. Шлемы он сдал в комиссионный магазин, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению.
В отношении подозреваемого в районном отделе полиции возбуждено уголовное дело.
Челябинск, Виктор Елисеев
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